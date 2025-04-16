Bloomberg: рубль укрепился и стал самой доходной валютой в мире

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С начала 2025 года рубль укрепился к доллару на 38% на внебиржевых торгах. Российская валюта стала самой доходной в мире из-за ослабления доллара на фоне пошлин президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

В отличие от многих других валют развивающихся рынков, российский рубль не испытывает особого давления из-за оттока капиталов, который вызван уходом крупных инвесторов из более рискованных активов. Также на укрепление валюты повлияло улучшение политических отношений между Россией и США.

Зарубежные эксперты отмечают, что на данном этапе нет видимых причин для ослабления рубля. Факторы, поддерживающие российскую валюту, сохранятся в дальнейшей перспективе.

Ранее ретейлеры в России начали снижать цены на свои товары в связи с укреплением рубля. К примеру, на сайте московского ЦУМа появилась информация о снижении стоимости товаров на 12%. Также снижение цен зафиксировано на Wildberries, в том числе подешевели телефоны китайских производителей.