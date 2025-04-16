Эксперт Браун рассказал о снижении доверия к доллару из-за политики администрации

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Доверие к доллару подрывают непоследовательные действия администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на эксперта Майкла Брауна.

В беседе с oilprice он отметил, что негативно на американскую валюту также влияет повышение пошлин, особенно на китайские товары, что создает инфляционные риски.

Издание отмечает, что доллар продолжает снижение, достигнув минимальных значений за последние три года. На протяжении последних недель наблюдается падение индекса доллара (DXY) более чем на 4%, при этом 15 апреля снижение на 0,7% стало уже пятым подряд.

С начала апреля евро становится более привлекательным (+5%), опережая фунт стерлингов (+2%) в гонке за капитал инвесторов, которые продают американские активы, указано в материале.

Между тем с начала 2025 года рубль укрепился к доллару на 38% на внебиржевых торгах, передавали СМИ. Российская валюта стала самой доходной в мире из-за ослабления доллара на фоне пошлин Трампа, подчеркивали журналисты.

