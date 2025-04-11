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11 апреля, 11:39

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CNBC: индекс доллара опустился ниже 100 пунктов впервые с июля 2023 года

Индекс доллара опустился ниже 100 пунктов впервые с июля 2023 года

Фото: 123RF/kadirorhan

Индекс доллара в ходе торгов 10 апреля впервые с июля 2023 года опустился ниже 100 пунктов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на CNBC.

По данным биржи ICE, индекс доллара упал до 99,71 пункта. Он демонстрирует курс по отношению к евро, фунту стерлингов, иене, канадскому доллару, швейцарскому франку и шведской кроне.

Как отмечают журналисты, падение, которое произошло на фоне развязанных президентом США Дональдом Трампом тарифных войн, сопровождалось распродажей американских акций и облигаций.

При этом после победы Трампа на выборах президента индекс показывал уверенный рост, достигнув 110,18 пункта.

В начале апреля американский лидер ввел пошлины в отношении большинства стран мира. Эту меру он назвал наступлением экономической независимости США.

Позже Трамп решил приостановить на 90 дней действие взаимных пошлин в отношении некоторых стран, не вводивших ответных мер, и также снизил их до 10%. Он объяснил это чрезмерной обеспокоенностью граждан. Президент США также назвал ситуацию на рынке после введения пошлин "довольно мрачной".

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва тщательно анализирует возможные последствия ситуации вокруг повышения таможенных пошлин США.

Трамп разделил введение пошлин на импорт на несколько фронтов

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