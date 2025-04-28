Мосбиржа начала торги 127 заблокированными бумагами США

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мосбиржа начала внебиржевые торги 127 заблокированными бумагами США, которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Об этом сообщает пресс-служба площадки, передает ТАСС.

Такая возможность предоставлена в сервисе OTC (over-the-counter, внебиржевая торговля. – Прим. ред.). Сделки купли и продажи могут осуществлять квалифицированные инвесторы, а неквалифицированные – только сделки продажи.

Представители Мосбиржи также уточнили, что на торги выставлены акции Apple, Nvidia, Electronic Arts, Netflix, The Walt Disney Company, The Coca-Cola Company и других компаний.

В пресс-службе Центробанка России объяснили, что эти торги помогут инвесторам освободиться от заблокированных иностранных активов. При этом регулятор указал, что возможность продать данный актив была и раньше, но без участия центрального контрагента.

Ранее Мосбиржа начала проводить в экспериментальном режиме торги в выходные дни. В этот период предусмотрена возможность поэтапного подключения участников рынка по мере их готовности. Представители площадки уточнили, что на первом этапе к торгам допущены наиболее востребованные акции.

