Набсовет Сбера рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за 2024 год

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Наблюдательный совет Сбербанка предложил направить рекордные 786,9 миллиарда рублей (34,84 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию) на выплату дивидендов по итогам 2024 года, пишет ТАСС, ссылаясь на материалы финорганизации.

Инициатива была выдвинута по итогам рассмотрения набсоветом вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Сбербанка по итогам 2024 года в дистанционном формате, указано в документах.

Также эксперты рекомендовали утвердить дату, на которой будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, на 18 июля. Вместе с тем организация сообщила, что годовое собрание акционеров состоится 30 июня, а в качестве даты определения лиц, имеющих право на участие в собрании, указала 5 июня. Последнее собрание пройдет в заочном формате.

В материалах также сказано, что в соответствии с действующей дивидендной политикой, Сбер выплачивает акционерам 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Более того, финорганизация уже второй год подряд демонстрирует выдающиеся финансовые показатели. По результатам 2024 года чистая прибыль Сбербанка, рассчитанная по МСФО, увеличилась на 4,8% и достигла 1,58 триллиона рублей.

Этот результат превышает показатели предыдущего рекордного года, когда чистая прибыль составила 1,508 триллиона рублей. Кроме того, за 2023 год государственный банк выплатил акционерам рекордные дивиденды в размере 750 миллиардов рублей.

В прошлом году Сбербанк также помог россиянам спасти от мошенников свыше 300 миллиардов рублей. Таким образом, в пересчете на каждого клиента организации удалось сохранить 2,8 тысячи рублей.

При этом, по оценкам Сбера, сумма похищенного мошенниками у россиян в 2024 году приблизительно равна 250–300 миллиардам рублей. В связи с этим сейчас в проработке находится вопрос создания единой национальной антифрод-платформы, с помощью которой можно будет оперативно блокировать фишинговые сайты, номера телефонов и счета мошенников, а также подозрительные транзакции.