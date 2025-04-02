Сбербанк предупредил об отключении старых версий Android-приложения

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Старые версии приложения Сбербанка для гаджетов на базе Android отключаются у ряда пользователей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на колл-центр финансовой организации.

При попытке зайти в приложение россиянам высвечивается рекомендация по обновлению версии.

Как указали в службе клиентской поддержки, в настоящее время работает только версия 16.6.0. Там посоветовали посетить отделение банка и обновить приложение.

"Сейчас массово поступают уведомления (от банка. – Прим. ред.) с просьбой обновить приложение", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что бета-версия мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) перестанет работать на iPhone с версией iOS ниже 15.1. Это произойдет 5 мая.

У пользователей не будет возможности обмениваться сообщениями и совершать звонки в стандартной и Business-версиях. Таким образом, мессенджер отключится на версиях iPhone 6, 6 Plus, 5s и вышедших раньше них с iOS 14 и ниже.

