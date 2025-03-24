Технический сбой произошел в работе сервисов Сбера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В работе сервисов Сбербанка был зафиксирован технический сбой. Об этом свидетельствуют показания портала Downdetector.

О проблемах сообщали пользователи из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, Нижегородской и Томской областей, а также из Республики Карелия.

По данным портала, 51% пользователей сообщали о сбое мобильного приложения, а 26% жаловались на сбой сервиса. Еще 8% пользователей отметили проблемы в работе личного кабинета, 7% – в работе сайта. На общий сбой указали 4%.

Позднее в пресс-службе Сбера уточнили, что все сервисы банка работают в штатном режиме.

Ранее хакерская атака была совершена на серверы Мострансавто, из-за чего некоторые внутренние системы компании оказались недоступны. Пользователи сообщали о недоступности системы диспетчеризации. Кроме того, фиксировались сбои в отображении транспорта на сервисах "Яндекс Карты" и "Транспорт Подмосковья".

До этого россияне жаловались на сбои в работе интернет-сервисов МТС, Twitch, YouTube, "МегаФон", Tele2, "Ростелеком", "Госуслуги" и "Билайн". Также наблюдались неполадки в работе некоторых игр и приложений.