Сбой произошел на онлайн-сервисах в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россияне начали жаловаться на сбои в работе ряда онлайн-сервисов. В их число вошли МТС, Twitch, YouTube, "МегаФон", Tele2, "Ростелеком", "Госуслуги", "Билайн", следует из данных "Сбой.РФ" и Downdetector.

Кроме того, пользователи наблюдают трудности в работе таких приложений, как Epic Games, League of Legends, Genshin Impact, Figma, Roblox, Character Al и "Литнет".

В свою очередь, в Роскомнадзоре заявили РИА Новости, что проблемы связаны с использованием иностранной серверной инфраструктуры, где в настоящее время и фиксируются сбои. В связи с этим ведомство рекомендовало пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров.

Между тем РКН в ближайший месяц проверит российские сервисы и операторов связи на использование иностранной серверной инфраструктуры. Исследования необходимы для выработки мер по повышению устойчивости и безопасности работы сервисов в рамках задачи обеспечения сетевого суверенитета, объяснили в ведомстве.

