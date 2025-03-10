Cбой произошел в работе соцсети X

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Сбой произошел в работе социальной сети X в ряде стран, передает сервис Downdetector.

По его данным, 46% пользователей пожаловались на неполадки в работе приложения, у 41% отсутствует соединение с сервером, 13% рассказали о трудностях при входе на сайт.

Больше всего жалоб поступило из Японии. Свыше 70 тысяч граждан страны указали на сбои в работе приложения. Кроме того, неполадки зафиксировали в Великобритании, Германии, США, Франции и в других странах.

Ранее россияне пожаловались на неполадки в работе WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Самой распространенной проблемой стали оповещения, которые перестали приходить пользователям. Также у WhatsApp фиксировались сбои в мобильном приложении, на сайте и в личном кабинете.

Вместе с тем большое число жалоб пришло от разных европейских стран. Из ФРГ поступило свыше 100 тысяч жалоб, а из Великобритании – более 68 тысяч.

