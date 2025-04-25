Набиуллина: перелом в годовой инфляции в РФ придется на май, затем начнется замедление

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В России перелом в годовой инфляции придется на май, после чего начнется замедление. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"На наш взгляд, перелом и переход к снижению будет происходить в мае, потому что это будет зависеть от того, с каким месяцем предыдущего года мы сравниваем", – подчеркнула глава ЦБ.

При этом, по ее словам, небольшое повышение инфляции, связанное с индексацией тарифов ЖКХ, возможно в июле. Также Набиуллина сравнила высокую ключевую ставку Центробанка с рецептурным препаратом для экономики, который успешно применяется во многих странах.

"Высокая ключевая ставка, жесткая денежно-кредитная политика – это не экспериментальное, а многократно проверенное в самых разных условиях, разными странами весьма эффективное лекарство. <...> Вот промедление или недостаточная дозировка – она только может усугубить состояние пациента", – отметила глава ЦБ.

Набиуллина добавила, что высокая ключевая ставка "помогает справиться с перегревом спроса". По ее словам, назначенный курс нужно довести до конца.

Ранее совет директоров Центробанка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Такое решение в ЦБ объяснили высоким инфляционным давлением, а также ростом внутреннего спроса, который опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. При этом экономика страны начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста.