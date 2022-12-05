Нефть с "Сахалина-2" для Японии не попадет под потолок цен – японский МИД

Фото: ТАСС/Александр Семенов

Япония ввела потолок цен на российскую нефть, но он не будет затрагивать нефть, добытую в рамках проекта "Сахалин-2". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Японии.

Во внешнеполитическом ведомстве страны подчеркнули, что решение о выводе нефти с "Сахалина-2" из-под потолка цен принималось исходя из вопросов энергетической безопасности Японии.

С 5 декабря Европа официально перестает импортировать поставляемую морем российскую нефть. Ограничения действуют в рамках шестого пакета санкций, принятого в июне.

Вместе с этим начало действовать решение стран G7, ЕС и Австралии о ценовом потолке на российскую нефть. Таким образом, запрещается перевозка и страхование топлива из РФ по цене выше 60 долларов за баррель и минимум на 5% ниже рыночной стоимости.

В сентябре Владимир Путин предупреждал, что Россия не будет продавать нефть, уголь и газ странам, которые установят потолок цен на энергоресурсы.

До этого глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт заявил, что введение ценового потолка на российскую нефть может стать самой большой энергетической ошибкой президента США Джо Байдена, европейских и британских чиновников.

По мнению эксперта, страны Запада в этом вопросе продемонстрировали полную некомпетентность. Он уверен, что план G7 не сработает, поскольку крупные покупатели, такие как Индия и Китай, скорее всего, проигнорируют ограничения или попытаются их обойти.



Россия не примет потолок цен на нефть – Новак

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