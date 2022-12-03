ЕС планирует провести первый пересмотр ценового потолка на нефть в январе

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Евросоюз намерен пересмотреть уровень ценового потолка на российскую нефть в январе 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Европы.

"Мы впервые приступим к пересмотру в середине января", – сообщил он.

По словам информированного лица, рассмотрение изменения ценового потолка на топливо пройдет внутри ЕС и в ходе переговоров со странами "Большой семерки".

Накануне стало известно, что государства G7 и Австралия пришли к решению об установлении ценового потолка на нефть из РФ в 60 долларов за баррель. Отмечалось, что решение вступит в силу 5 декабря или позднее. Речь шла о стандартном пути перевозок по морю.

При этом президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен санкционными ограничениями. По его словам, мера оказалась слабой и посильной российскому бюджету. Он заявил, что в дальнейшем придется использовать "более сильные инструменты".



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!