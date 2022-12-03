Зеленский остался недоволен уровнем ценового потолка на российскую нефть

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Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен решением стран G7 и Австралии установить ценовой потолок на нефть в 60 долларов за баррель. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Ведь не назовешь серьезным решение установить полностью комфортное для бюджета России ограничение", – сказал украинский лидер.

По его словам, ценовой потолок в 60 долларов можно считать "слабой позицией". Однако в дальнейшем все равно придется применять "более сильные инструменты".

О решении стран G7 и Австралии установить ценовой потолок на российское топливо в 60 долларов за баррель стало известно 3 декабря. Сообщалось, что решение коснется нефти, перевозимой морским путем. Инициатива стран вступит в силу 5 декабря или позднее.

До оглашения решения о ценовом потолке пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз напомнил, что Москва не станет поставлять ресурсы в страны, поддержавшие инициативу. Он подчеркнул, что Россия научилась руководствоваться лишь своими интересами.



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