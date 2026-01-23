Форма поиска по сайту

23 января, 11:33 (обновлено 23.01.2026 13:30)

Движение временно закрыто на ряде улиц в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение транспорта временно перекрыто на Большом Каменном мосту по направлению в центр, а также на Кремлевской и Москворецкой набережных в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

Автомобилистам рекомендовали объезжать места ограничений по Садовому кольцу или воспользоваться метро.

Также проехать нет возможности по Ленинградскому проспекту в направлении центра перед съездом на ТТК. Объехать зону ограничений можно через Звенигородское шоссе. Вместе с тем для водителей закрыли внешнюю сторону МКАД в районе Бусиновской эстакады.

Дептранс попросил соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения. горожан призвали заранее планировать свой маршрут.

Вместе с тем корректировки в движении транспорта действуют на участках улицы Плющева. Они введены из-за проведения инженерных работ.

В частности, для проезда и парковки закрыта одна или две полосы, в зависимости от даты и времени. Меры будут актуальны до 30 января.

транспортперекрытиягород

