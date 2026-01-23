Самолет Пхукет – Барнаул готовится к незапланированной посадке в Ланьчжоу

Фото: depositphotos/Chalabala

Самолет Пхукет – Барнаул авиакомпании Azur Air готовится к незапланированной посадке в китайском аэропорту Ланьчжоу. Речь идет о рейсе ZF-2998, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

"Службы авиакомпании мониторят ситуацию, ожидаем дополнительную информацию. Как только будем понимать причины, незамедлительно обновим статус по этой ситуации", – говорится в сообщении.

На борту самолета находятся 238 человек, уточняет РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.

Согласно информации онлайн-табло аэропорта Барнаула, по расписанию самолет должен был приземлиться в 17:55 по местному времени. Также известно, что рейс выполняет Boeing 757.

Ранее самолет Магадан – Москва выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) при попытке взлета из-за технеисправности.

Позже стало известно, что экипаж Boeing 747-400 прервал взлет, предварительно, из-за неисправности двигателя. По данным Росавиации, на борту самолета в этот момент находились 353 человека, включая 15 членов экипажа. Никто не пострадал.

