Самолет Boeing прервал взлет из Магадана из-за неисправности двигателя

Фото: телеграм-канал "Сергей Носов Live"

Экипаж самолета Boeing 747-400 авиакомпании "Россия" рейсом Магадан – Москва прервал взлет, предварительно, из-за неисправности двигателя, сообщила пресс-служба Росавиации.

По данным ведомства, на борту самолета находились 353 человека, включая 15 членов экипажа. Никто не пострадал.

О ЧП стало известно утром 22 января. Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) при попытке взлета.

Из-за инцидента аэропорт временно закрывали. Воздушное судно, которое следовало из Хабаровска, ушло на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский.

Ранее самолет рейсом Минеральные Воды – Махачкала выкатился за пределы ВПП после посадки в аэропорту конечной точки. Инцидент произошел с пассажирским бортом авиакомпании "Азимут". В результате никто не пострадал.

