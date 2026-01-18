Форма поиска по сайту

18 января, 09:56

Транспорт

СК организовал проверку после вынужденной посадки самолета в Барнауле

Фото: depositphotos/Chalabala

Следователи начали проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после вынужденной посадки самолета в Барнауле. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что утром 18 января самолет, летевший из Сочи в Кемерово, вынужденно приземлился в аэропорту Барнаула из-за технической неисправности. На борту находилось 168 пассажиров и 8 членов экипажа. В результате никто не пострадал.

Самолет Boeing 737-800, который принадлежит авиакомпании "Северный ветер", был временно выведен из эксплуатации. Прокуратура проверит, были ли соблюдены права пассажиров по получению услуг, которые положены при задержке рейса. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее самолет авиакомпании UTair рейса Дубай – Москва вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. СМИ сообщали, что Boeing 767-224 после вылета из аэропорта Аль-Мактум якобы подал сигнал бедствия. Уточнялось, что на борту произошла внештатная ситуация.

В результате экипаж принял решение сжигать топливо, чтобы подготовиться к экстренной посадке. После судно совершило посадку в аэропорту Аль-Мактум.

