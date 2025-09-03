Ил-76 совершил аварийную посадку в аэропорту под Красноярском

Фото: телеграм-канал "SHOT"

Самолет Ил-76 совершил аварийную посадку в аэропорту Черемшанка, который расположен под Красноярском. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

Сейчас на месте происшествия задействованы оперативные службы. Аэропорт на фоне случившегося пришлось закрыть для приема самолетов.

В свою очередь, в Восточном межрегиональном управлении на транспорте Следственного комитета России рассказали, что воздушное судно после аварийной посадки выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Ранее совершил аварийную посадку следовавший из Южно-Сахалинска в Советскую Гавань самолет авиакомпании "Тайга". Причиной стала техническая неисправность, которая была обнаружена после взлета.

На борту находились 14 человек, в том числе 4 ребенка. В результате случившегося никто не пострадал. Также не было выявлено никаких повреждений.

Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения закона о безопасности полетов. Помимо этого, проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта инициировали следователи.

