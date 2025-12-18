Самолет Air Astanа совершил посадку в аэропорту Дели по технической причине

Фото: ТАСС/Ладислав Карпов

Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana приземлился в аэропорту Дели по технической причине. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Воздушное судно вылетело из Алматы в Бангкок в ночь на 18 декабря, а приземлилось в Дели уже утром. Посадка была совершена в штатном режиме. На борту находились 138 пассажиров.

Перевозчик уточнил, что всем пассажирам предоставлено питание. Кроме того, им оформлены временные визы. В настоящее время решается вопрос о размещении граждан в гостинице.

Авиакомпания готовит резервный самолет для отправки пассажиров в Бангкок.

Ранее задымление было выявлено на борту самолета Airbus A321N, который направлялся из Алма-Аты в Астану. Инцидент произошел на воздушном судне, которое принадлежит авиакомпании Air Astana.

Экипаж принял решение подать сигнал бедствия. В результате самолет вернулся в аэропорт, из которого вылетал. В целях обеспечения безопасности была задействована служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов авиагавани. Предварительно, никто не пострадал из-за случившегося.

