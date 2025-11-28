Самолет Иркутск – Москва сел в Перми из-за индикации повышенного расхода топлива

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1563 Москва – Иркутск, совершил незапланированную посадку в Перми из-за показаний системы о повышенном расходе топлива. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Таким образом в "Аэрофлоте" опровергли слухи об утечке топлива, которые ранее начали распространять в СМИ.

Решение о посадке было принято командиром рейса в соответствии с правилами безопасности полетов. Приземление прошло успешно в 15:32 по местному времени (13:32 по Москве. – Прим. ред.). Самолет самостоятельно зарулил на стоянку.

В пресс-службе уточнили, что для продолжения маршрута в Иркутск из столицы отправлен резервный борт. Рейс из Перми запланирован на 20:30 по местному времени. На время ожидания пассажиров обеспечат всеми необходимыми услугами, согласно федеральным авиационным правилам.



Ранее самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, вылетевший из Санкт-Петербурга в Баку, вернулся в аэропорт отправления по техническим причинам.

Сообщалось, что воздушное судно совершило аварийную посадку из-за неисправности шасси. При посадке оно выехало за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту самолета находились 155 пассажиров и 7 членов экипажа.

