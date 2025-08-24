Форма поиска по сайту

24 августа, 23:04

Транспорт

Выполнявший рейс в Нячанг самолет авиакомпании VietJet вернулся в Астану после взлета

Фото: 123RF/wirestock

Самолет авиакомпании VietJet, вылетевший в Нячанг, вскоре после взлета вернулся обратно в столицу Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта Астаны.

По данным Flightradar, Airbus A330, выполнявший рейс Астана – Нячанг, достиг Караганды, сделал несколько кругов над городом и затем вернулся в аэропорт вылета.

В пресс-службе авиагавани пояснили, что соответствующее решение было принято командиром экипажа в соответствии с авиационными нормами и в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа.

В свою очередь, аэропорт подготовил все необходимые условия для приема рейса, благодаря чему посадка прошла без происшествий. В частности, были задействованы все службы для обслуживания воздушного судна.

Ранее гражданский вертолет Ми-8Т совершил вынужденную посадку в Тверской области из-за неполадок. Воздушное судно приземлилось вне населенного пункта в Ржевском округе.

Предварительно, в двигатель попала птица. Пострадавших нет, в вертолете было шесть человек.

транспорт

