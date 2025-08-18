Форма поиска по сайту

18 августа, 14:33

Транспорт
ТАСС: самолет Москва – Ош вернулся во Внуково

Самолет Москва – Ош вернулся в аэропорт Внуково – СМИ

Фото: Москва 24

Самолет Airbus A320, следующий рейсом Москва – Ош, вернулся в аэропорт Внуково сразу после вылета. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в авиационных службах.

По словам собеседника агентства, экипаж лайнера сообщил о неполадке и благополучно приземлился на территории аэровокзала.

Ранее самолет Ан-24 авиакомпании А 247 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Тюмени. Инцидент произошел в аэропорту Рощино во время взлета.

По факту произошедшего транспортная прокуратура организовала проверку по соблюдению закона о безопасности полетов. Предварительной причиной следователи назвали технические неполадки в тормозной системе.

До этого лайнер турецкой авиакомпании AJet, выполнявший рейс из стамбульского аэропорта имени Сабихи Гекчен в аэропорт Пулково, внезапно развернулся над Румынией и вернулся в Стамбул. После приземления пилота встретили врачи, а для продолжения рейса назначили другого летчика.

Борт авиакомпании Utair вернулся во Внуково из-за неполадок

