HSM: вылетевший из Стамбула в Петербург рейс вернулся обратно из-за недомогания пилота

Вылетевший из Стамбула в Санкт-Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета из-за недомогания у пилота, сообщил портал HavaSosyalMedya.

Лайнер турецкой авиакомпании AJet, выполнявший рейс из стамбульского аэропорта имени Сабихи Гёкчен в аэропорт Пулково, вылетел в 21:09 по московскому времени в субботу, 9 августа. Самолет внезапно развернулся над Румынией и вернулся в Стамбул в 23:39.

После приземления в Турции пилота встретили врачи, для выполнения рейса был назначен другой пилот.

Портал также отметил, что сейчас здоровью пилота ничего не угрожает.

