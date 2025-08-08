Пилот посадил вертолет на вулкане на Камчатке и умер

Фото: 123RF/konstantin75

Пилот вертолета Robinson на Камчатке совершил посадку на вулкане Крашенинникова и умер, рассказали ТАСС в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

В краевом правительстве заявили, что о своем ухудшающемся самочувствии пилот успел сообщить диспетчеру. На место трагедии вылетело воздушное судно, экипаж забрал шестерых туристов.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что среди эвакуированных туристов никто не пострадал.

