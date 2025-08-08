08 августа, 13:18Происшествия
Пилот посадил вертолет на вулкане на Камчатке и умер
Фото: 123RF/konstantin75
Пилот вертолета Robinson на Камчатке совершил посадку на вулкане Крашенинникова и умер, рассказали ТАСС в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
В краевом правительстве заявили, что о своем ухудшающемся самочувствии пилот успел сообщить диспетчеру. На место трагедии вылетело воздушное судно, экипаж забрал шестерых туристов.
В пресс-службе МЧС России сообщили, что среди эвакуированных туристов никто не пострадал.
Ранее в США четыре человека погибли в результате крушения медицинского самолета. По предварительной информации, воздушное судно направлялось в больницу, чтобы забрать пациента.
Причины падения самолета сейчас неизвестны. Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации США проведут расследования обстоятельств случившегося.
Читайте также
- Министр обороны Ганы погиб при крушении вертолета – СМИ
- Ошибка авиадиспетчера могла стать причиной авиакатастрофы в Вашингтоне – СМИ