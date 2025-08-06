CNN: четыре человека погибли в результате крушения медицинского самолета в Аризоне

Фото: 123RF/bizhamox

Четыре человека погибли в штате Аризона США в результате крушения санитарного самолета, передает телеканал CNN.

По предварительной информации, крушение санитарного самолета произошло в резервации Навахо-Нейшен в Аризоне во вторник, 5 августа. Воздушное судно направлялось в местную больницу, чтобы забрать пациента.

На данный момент причины падения самолета неизвестны. На место происшествия выехали представители Национального совета по безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США для проведения расследования обстоятельств произошедшего.

Ранее в США гражданский самолет столкнулся с военным вертолетом. Столкновение произошло во время захода на посадку в аэропорту Вашингтона. На борту лайнера находились 64 человека, а в вертолете – 3 военных.

По версии следствия, причиной столкновения могла стать ошибка авиадиспетчера. Диспетчерская служба должна была предупредить экипаж самолета о направлении полета вертолета. Кроме того, авиадиспетчер был обязан сообщить об использовании вертолетом визуального эшелонирования.