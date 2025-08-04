Фигурантам дела о крушении Су-30 в Иркутске избрана мера пресечения

Фото: ТАСС/AP Photo

Шести сотрудникам Иркутского авиационного завода избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде по делу о крушении Су-30. Об этом РИА Новости сообщил представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что сперва расследованием дела занимались военные следователи. Однако во время рассмотрения материалов дела специалисты пришли к выводу, что катастрофа с Су-30 произошла из-за некачественного ремонта, который был проведен на Иркутском авиационном заводе. В связи с этим дело было передано Восточному межрегиональному СУ на транспорте (ВМСУТ) СК РФ.

Борт Су-30 упал на двухэтажный жилой дом в Иркутске в конце октября 2022 года. Из-за этого начался пожар, площадь которого составила 200 квадратных метров. Спустя время возгорание было ликвидировано.

На момент падения людей в доме не было. В результате произошедшего погибли лишь два пилота Су-30, которые проводили испытательный полет, – заслуженный летчик РФ Максим Конюшин и летчик-испытатель третьего класса Виктор Крюков.

СМИ со ссылкой на близкий к технической комиссии по расследованию авиакатастрофы источник сообщали, что пилоты в момент катастрофы могли потерять сознание или уже быть мертвы из-за отравления азотом, которым по ошибке могли наполнить баллоны кислородно-дыхательной аппаратуры.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Сейчас дело расследуется гражданскими следователями по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Халатность".

Двум семьям, которые проживали в доме, на который упал Су-30, выплатили материальную помощь в размере 100 тысяч рублей.