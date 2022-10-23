14:08Происшествия
Момент падения самолета на дом в Иркутске попал на видео
О падении самолета сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В результате падения самолета загорелся двухэтажный дом. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС РФ.
На место происшествия выехали экстренные службы города. Данных о пострадавших в результате ЧП пока не поступало.
Ранее самолет Су-34 упал на девятиэтажный дом в Ейске. В результате ЧП пострадали 26 человек, погибли 15.
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