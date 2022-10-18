Число пострадавших при падении Су-34 в Ейске выросло до 26 человек

Фото: телеграм-канал "Министерство ГО и ЧС КК"

Еще семь человек обратились за помощью к медикам после пожара в многоэтажке в Ейске. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

Таким образом, уточнили в ведомстве, количество пострадавших в результате падения Су-34 на жилой дом увеличилось до 26 человек. По данным ведомства, трое пострадавших получают помощь в рамках амбулаторного лечения. Некоторые из пострадавших обратились за помощью позже.

Самолет военного назначения Су-34 упал на жилой дом в Ейске вечером 17 октября. В результате крушения судна произошел пожар в жилом доме. Пилоты, управляющие самолетом, сумели катапультироваться.

По последним данным, в результате ЧП погибли 14 человек. До этого сообщалось, что среди погибших было трое детей.

По факту происшествия Следственный комитет Российской Федерации принял решение о возбуждении уголовного дела. После известий о ЧП ведомство отправило на место происшествия криминалистов. Проверку после падения Су-34 также организовала прокуратура.

Во вторник, 18 октября, в Ейском районе Кубани объявили трехдневный траур по жертвам ЧП. Семьи погибших получат выплаты в размере одного миллиона рублей.



Выплаты жителям многоэтажки в Ейске власти региона начнут перечислять со среды

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