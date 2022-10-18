Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Число погибших в результате падения Су-34 в Ейске увеличилось до 14. Об этом РИА Новости сообщили в ГО И ЧС Краснодарского края.

"Действительно, уже 14 погибших", – сообщил источник в разговоре с агентством.

До этого сообщалось, что в результате пожара, который произошел после крушения воздушного судна на многоэтажный дом, погибли 13 человек. В их числе оказались 10 взрослых и 3 ребенка.

Падение самолета Су-34 на жилой дом в Ейске произошло вечером 17 октября. ЧП произошло в процессе выполнения тренировочного полета. Летчики смогли катапультироваться из горящего судна.

В результате крушения Су-34 произошел пожар. Площадь пожара составляла 2 тысячи квадратных метров. Сообщалось, что огонь полностью охватил весь подъезд многоэтажки. В ходе спасательных мероприятий из горящего дома специалистам удалось спасти 68 человек.

В одном из жилых кварталов города в результате падения самолета произошло возгорание топлива воздушного судна. Люди, проживавшие в доме, получили мест в пунктах временного размещения.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело Следственным комитетом России. Соответствующую проверку организовали сотрудники прокуратуры.



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