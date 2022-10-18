Бывший генерал-майор авиации указал на невиновность летчиков при крушении Су-34 в Ейске

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Вице-президент России, герой СССР, генерал-майор в отставке Александр Руцкой предположил, что летчики упавшего на жилой девятиэтажный дом в Ейске самолета Су-34 могут быть не виноваты в произошедшем. Об этом он заявил в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".

По словам Руцкого, в подобных ситуациях пилоты пытаются избежать катастрофы до последнего.

"Они упали не потому, что летчики-камикадзе решили нанести ущерб гражданскому населению, а потому, что отказала техника и летчик не смог справиться с отказом техники", – сообщил генерал-майор авиации.

Он выразил уверенность, что пилоты Су-34 до последнего пытались избежать столкновения с жилым объектом. Причиной ЧП в Ейске могли стать устаревшая техника или нарушения при обслуживании сложных аппаратов, заявил Руцкой.

Самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске вечером 17 октября. ЧП произошло в процессе выполнения тренировочного полета. Летчикам удалось катапультироваться.

В результате падения воздушного судна на многоэтажку она загорелась. Площадь пожара составляла 2 тысячи квадратных метров, огнем был охвачен подъезд целиком. Из-за пожара в жилом доме погибли 13 человек: 10 взрослых и 3 детей. Еще 19 человек, в том числе 5 детей, пострадали в результате пожара. В ходе спасательных мероприятий специалистам удалось спасти 68 человек.

По предварительным данным, пострадали 45 квартир, обрушены перекрытия с девятого по пятый этаж. Кроме того, на месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. Проживающие ранее в многоэтажном доме получили временные места пребывания в пунктах размещения.



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