Пострадавшие при ЧП в Ейске начнут получать матпомощь с 19 октября

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Пострадавшие при крушении самолета в Ейске начнут получать материальную помощь уже со среды, 19 октября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Что касается выплат. Материальную помощь пострадавшие начнут получать уже с завтрашнего дня", – написал он.

По словам чиновника, на месте ЧП продолжается устранение последствий. На месте работают специалисты, которые оценят масштаб ущерба, а на основе их оценки будет приниматься решение о целесообразности восстановления дома.

Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. По 400 тысяч рублей получат пострадавшие средней и тяжелой степени тяжести, по 100 тысяч рублей – каждый член пострадавшей семьи за потерю имущества.

Крушение военного самолета Су-34 произошло в Ейске вечером 17 октября. Воздушное судно упало на жилой девятиэтажный дом на Коммунистической улице. В результате часть дома загорелась.

Площадь пожара составляла 2 тысячи квадратных метров, огнем был охвачен подъезд целиком. По предварительным данным, пострадали 45 квартир, обрушены перекрытия с девятого по пятый этаж.

Жильцы многоэтажки были отправлены в пункты временного размещения. В районе полуночи огонь был полностью потушен.

Согласно последним данным, в результате происшествия погибли 13 человек, в том числе трое детей. Пострадали между тем 19 человек. В ходе спасательной операции удалось спасти 68 человек.

По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним". На место были отправлены криминалисты центрального аппарата СК РФ.

Кроме того, проверку организовала прокуратура.



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