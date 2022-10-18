Жители Ейска несут цветы и игрушки к дому, во двор которого упал самолет

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Народный мемориал образовался у дома в Ейске, во двор которого упал самолет, сообщает РИА Новости.

Жители несут туда игрушки и цветы в память о погибших. По последним данным, жертвами трагедии стали 13 человек – 10 взрослых и 3 детей. Еще 19 пострадали, в том числе 5 детей.

ЧП произошло вечером 17 октября. При выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на девятиэтажный жилой дом на улице Коммунистической в Ейске Краснодарского края. Летчики катапультировались.

В результате часть дома загорелась. Площадь пожара составляла 2 тысячи квадратных метров, огнем был охвачен подъезд целиком. По предварительным данным, пострадали 45 квартир, обрушены перекрытия с девятого по пятый этаж. Кроме того, на месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.

Жильцы многоэтажки были отправлены в пункты временного размещения.

Позже в МЧС сообщили, что возгорание в многоэтажке было локализовано. Эвакуацию жителей рядом расположенных домов отменили. В районе полуночи огонь был полностью потушен.

Прокуратура организовала проверку по факту падения самолета в Ейске. СК РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело. Там также уточнили, что на место падения самолета были отправлены криминалисты центрального аппарата ведомства.



В результате падения самолета в Ейске погибли 13 человек

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