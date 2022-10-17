СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Су-34 в Ейске

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Су-34 в Ейске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Главным военным следственным управлением СК по факту крушения самолета Су-34 в Ейске Краснодарского края возбуждено уголовное дело", – прокомментировали в пресс-службе СК РФ.

Там также уточнили, что на место падения самолета были отправлены криминалисты центрального аппарата ведомства.



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ЧП произошло вечером 17 октября. Самолет упал на девятиэтажный жилой дом на улице Коммунистической, в результате часть дома загорелась. Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров, горят с 1-го по 5-й этажи, заявили в МЧС. По предварительным данным, пострадали 17 квартир. Жильцы многоэтажки отправлены в пункты временного размещения.

После падения самолета на дом были слышны несколько взрывов, сообщили очевидцы. На месте происшествия работают пожарные и медики, данных о погибших и пострадавших пока нет.

Позже стало известно, что самолет потерпел крушение при наборе высоты при выполнении учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Катапультировавшиеся летчики доложили, что причиной падения истребителя стало возгорание одного из двигателей при взлете.



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