17 октября, 19:33Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Су-34 в Ейске
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Су-34 в Ейске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Главным военным следственным управлением СК по факту крушения самолета Су-34 в Ейске Краснодарского края возбуждено уголовное дело", – прокомментировали в пресс-службе СК РФ.
Там также уточнили, что на место падения самолета были отправлены криминалисты центрального аппарата ведомства.
После падения самолета на дом были слышны несколько взрывов, сообщили очевидцы. На месте происшествия работают пожарные и медики, данных о погибших и пострадавших пока нет.
Позже стало известно, что самолет потерпел крушение при наборе высоты при выполнении учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Катапультировавшиеся летчики доложили, что причиной падения истребителя стало возгорание одного из двигателей при взлете.
Прокуратура организовала проверку по факту падения самолета в Ейске
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