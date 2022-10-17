Очевидцы сообщили о падении самолета на жилой дом в Ейске

Видео: телеграм-канал MOW

Очевидцы сообщили о падении самолета на девятиэтажный жилой дом в Ейске. По их словам, все здание охвачено огнем.

Потерпевший крушение самолет, как уточнили очевидцы ТАСС, был военным. Также были слышны звуки взрывов. Вероятно, сдетонировал боекомплект.



Видео: телеграм-канал Baza

В настоящее время на месте ЧП находятся пожарные и медики.

Ранее вертолет Ми-2 разбился на территории фермы в Предгорном округе в Ставропольском крае. В результате произошло возгорание травы на площади 2 гектара. Пожар был оперативно локализован.

Уточнялось, что в результате крушения вертолета никто не пострадал. По словам главы Предгорного муниципального округа Ставропольского края Николая Бондаренко, инцидент произошел в связи с неблагоприятными погодными условиями.

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