18:36Происшествия
Очевидцы сообщили о падении самолета на жилой дом в Ейске
Потерпевший крушение самолет, как уточнили очевидцы ТАСС, был военным. Также были слышны звуки взрывов. Вероятно, сдетонировал боекомплект.
Ранее вертолет Ми-2 разбился на территории фермы в Предгорном округе в Ставропольском крае. В результате произошло возгорание травы на площади 2 гектара. Пожар был оперативно локализован.
Уточнялось, что в результате крушения вертолета никто не пострадал. По словам главы Предгорного муниципального округа Ставропольского края Николая Бондаренко, инцидент произошел в связи с неблагоприятными погодными условиями.
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