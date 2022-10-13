Два украинских самолета потерпели крушение в Полтавской области

Фото: ТАСС/Yulii Zozulia/Ukrinform via ZUMA Wire

Два украинских самолета упали в Полтавской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"В Полтавской области в Шишацкой общине упали два наших самолета", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента пострадавших среди гражданского населения не было.

Глава областной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что самолеты потерпели крушение 11 и 12 октября. Комментировать остальную информацию Лунин отказался, сославшись на то, что в настоящее время ожидаются данные от Минобороны Украины.

Ранее стало известно, что 12 октября под городом Винницей разбился украинский истребитель. Инцидент произошел около 12:00.

Отмечалось, что летчик успешно катапультировался. Представители командования сообщили, что инцидент произошел из-за потери управления воздушным судном, которой поспособствовали неустановленные технические причины.

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