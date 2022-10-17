Видео: Москва 24

Момент крушения Су-34 в Ейске попал на видео. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении Москвы 24.

На записи видно, как самолет теряет высоту. Через несколько секунд следует вспышка, а затем самолет врезается в жилой дом и его охватывает яркое пламя.



Видео: Москва 24

О падении самолета Су-34 на девятиэтажный жилой дом в Ейске стало известно вечером 17 октября. Пожар охватил все девять этажей дома. Также были слышны звуки взрывов. Вероятно, сдетонировал боекомплект.

Позже сообщалось, что самолет потерпел крушение в Ейске при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с аэродрома Южного военного округа. Катапультировавшиеся летчики доложили, что причиной падения истребителя стало возгорание одного из двигателей при взлете.

По факту ЧП организовала проверку прокуратура. Уголовное дело возбудил Следственный комитет РФ. Владимир Путин дал поручение оказать всю необходимую помощь пострадавшим.



Очевидцы сообщили о падении самолета на жилой дом в Ейске

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