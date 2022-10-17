17 октября, 20:18Происшествия
Момент крушения Су-34 в Ейске попал на видео
На записи видно, как самолет теряет высоту. Через несколько секунд следует вспышка, а затем самолет врезается в жилой дом и его охватывает яркое пламя.
Позже сообщалось, что самолет потерпел крушение в Ейске при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с аэродрома Южного военного округа. Катапультировавшиеся летчики доложили, что причиной падения истребителя стало возгорание одного из двигателей при взлете.
По факту ЧП организовала проверку прокуратура. Уголовное дело возбудил Следственный комитет РФ. Владимир Путин дал поручение оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Очевидцы сообщили о падении самолета на жилой дом в Ейске
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