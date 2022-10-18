По факту ЧП с самолетом в Ейске возбуждено дело о нарушении правил полетов

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Уголовное дело по факту крушения самолета Су-34 в Ейске расследуется по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним", сообщает пресс-служба СК.

В качестве основной версии падения самолета следствие рассматривает техническую неисправность. С места происшествия изъяты бортовые самописцы, а также необходимая документация. На аэродроме вылета изъяты образцы топлива. Кроме того, допрашиваются катапультировавшиеся летчики и персонал аэродрома.

На месте происшествия работают военные следователи, криминалисты Главного управления криминалистики и эксперты СЭЦ СК.

ЧП произошло вечером 17 октября. При выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на девятиэтажный жилой дом на улице Коммунистической в Ейске Краснодарского края. Летчики катапультировались.

В результате часть дома загорелась. Площадь пожара составляла 2 тысячи квадратных метров, огнем был охвачен подъезд целиком. Погибли 13 человек – 10 взрослых и 3 детей. Еще 19 человек пострадали, в том числе 5 детей. В ходе спасательной операции удалось спасти 68 человек.

По предварительным данным, пострадали 45 квартир, обрушены перекрытия с девятого по пятый этаж. Кроме того, на месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. Жильцы многоэтажки были отправлены в пункты временного размещения.



В результате падения самолета в Ейске погибли 13 человек

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