Авиаэксперт назвал возможные причины крушения самолета в Ейске

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пилоты, управлявшие военным самолетом Су-34, предположительно, не могли избежать столкновения с жилым домом в Ейске из-за низкой скорости и недостаточной высоты. Об этом "Газете.ру" рассказал руководитель интернет-портала Avia.ru Роман Гусаров.

"Возможно, у пилотов не было ни достаточной высоты, они не успели набрать, ни скорости для того, чтобы как-то маневрировать. Все-таки, если бы это было на другом этапе полета, когда есть запас высоты, запас скорости, там даже можно при отказе двух двигателей еще маневрировать, уводить самолет", – пояснил авиаэксперт.

По словам Гусарова, возгорание двигателей во время полета может произойти с любым лайнером.

"Это явление не такое уж и редкое, особенно, когда речь идет о взлетном режиме, когда двигатель работает на максимальных оборотах. Такое бывает, либо так называемый помпаж двигателя случается", – рассказал он.

Он подчеркнул, что причина крушения самолета будет понятна только после расследования.

ЧП произошло вечером 17 октября. При выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на девятиэтажный жилой дом на улице Коммунистической в Ейске Краснодарского края. Летчики катапультировались.

В результате часть дома загорелась. Площадь пожара составляла 2 тысячи квадратных метров, огнем был охвачен подъезд целиком. Погибли 13 человек – 10 взрослых и 3 детей. Еще 19 человек пострадали, в том числе 5 детей. В ходе спасательной операции удалось спасти 68 человек.

Прокуратура организовала проверку. СК РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело. Там также уточнили, что на место падения самолета были отправлены криминалисты центрального аппарата ведомства.



В результате падения самолета в Ейске погибли 13 человек

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