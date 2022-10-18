Поисково-спасательные работы на территории крушения самолета в Ейске завершены

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Специалисты завершили все поисково-спасательные мероприятия на месте крушения самолета у дома в Ейске. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

"На 16:00 на месте крушения самолета в Ейске завершены поисково-спасательные работы", – поделился он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам политика, эксперты проанализировали обстановку и пришли к выводу, что дом можно восстановить. Здание не планируют сносить, так как угрозы обрушения нет, утверждает Кондратьев. Также он заявил, что потребуется порядка пяти месяцев, чтобы восстановить дом после происшествия.

Падение самолета Су-34 на жилой дом в Ейске случилось в понедельник, 17 октября. ЧП произошло в процессе выполнения тренировочного полета. Летчики, находящиеся внутри самолета, смогли катапультироваться.

На месте крушения Су-34 произошел сильный пожар. Его площадь составила 2 тысячи квадратных метров. В ходе спасательных операций из горящего дома специалистам удалось спасти 68 человек. На данный момент число погибших в результате падения составляет 14.

В Ейске организовали стихийный мемориал в память о погибших при крушения самолета

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