Поисковые работы на месте крушения Ан-24 в Амурской области завершены

Поисковые работы на месте крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области завершены. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В рамках работ спасатели расчистили место, куда упал самолет. Сотрудники ведомства осмотрели прилегающую территорию с помощью беспилотников. Ликвидацией последствий крушения занимались 233 специалиста и 28 единиц техники, а на месте происшествия – 117 специалистов и 16 единиц техники.

Психологи в настоящее время продолжают оказывать помощь семьям и родственникам погибших. Для этого также организованы горячие линии: первая (8 (800) 775-17-17. – Прим. ред.) функционирует на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России, а вторая (8 (4162) 53-99-99. – Прим. ред.) – в ГУ МЧС России по Амурской области. Всего принято 339 обращений.

Пассажирский самолет Ан-24, летевший по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, пропал 24 июля. Спустя время его фрагменты обнаружили в труднодоступной местности на склоне горы в 15 километрах от Тынды.

На борту самолета, который принадлежит авиакомпании "Ангара", находились 48 человек. В результате все погибли, в том числе заслуженный хирург из Хабаровска, 71-летний Леонид Майзель и пятеро сотрудников РЖД.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех лиц.

После случившегося в Амурской области был объявлен режим региональной чрезвычайной ситуации (ЧС), а также организован оперативный штаб. Российские власти пообещали оказать всестороннюю поддержку родственникам погибших, в том числе им выплатят по 5 миллионов рублей.

Владимир Путин выразил слова искреннего сочувствия родным погибших при авиакатастрофе. Председатель КНР Си Цзиньпин, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и поверенная в делах посольства Великобритании в РФ Дейни Долакия присоединились к соболезнованиям. В Тынде в память о жертвах появился стихийный мемориал.

Спустя время специалисты обнаружили на месте крушения самолета бортовые самописцы. Их доставили в Москву для расшифровки. В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) уже осмотрели черные ящики. В результате выяснилось, что магнитная лента была уничтожена пожаром, однако информация речевого самописца сохранилась.

Кроме того, были изъяты два двигателя лайнера и другие детали, представляющие интерес для следствия. Продолжаются допросы пострадавших и свидетелей, проводится изучение изъятых предметов и документов.

