Си Цзиньпин выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с крушением Ан-24

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Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования Владимиру Путину из-за крушения пассажирского Ан-24 в Амурской области, передает Центральное телевидение Китая.

Он заявил, что был потрясен крушением самолета, повлекшем за собой многочисленные жертвы.

"От имени правительства и народа Китая выражаю глубокие соболезнования в связи с жертвами и искреннее сочувствие семьям погибших", – приводят журналисты слова председателя КНР.

К соболезнованиям присоединился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба казахского лидера.

Соболезнования выразила и поверенная в делах посольства Великобритании в РФ Дейни Долакия.

"Я глубоко опечалена произошедшей сегодня авиакатастрофой под Тындой. Выражаю искренние соболезнования семьям и близким всех погибшим", – цитирует ее телеграм-канал посольства Великобритании в Москве.

Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", летевший по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, разбился в 15 километрах от места назначения. На борту находились 6 человек экипажа и 43 пассажира, включая пятерых детей. В авиакатастрофе никто не выжил.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Среди версий крушения фигурируют техническая неисправность и человеческий фактор. В регионе объявлен трехдневный траур.

