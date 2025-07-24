24 июля, 16:10Политика
Си Цзиньпин выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с крушением Ан-24
Фото: ТАСС/Софья Сандурская
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования Владимиру Путину из-за крушения пассажирского Ан-24 в Амурской области, передает Центральное телевидение Китая.
Он заявил, что был потрясен крушением самолета, повлекшем за собой многочисленные жертвы.
"От имени правительства и народа Китая выражаю глубокие соболезнования в связи с жертвами и искреннее сочувствие семьям погибших", – приводят журналисты слова председателя КНР.
К соболезнованиям присоединился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба казахского лидера.
Соболезнования выразила и поверенная в делах посольства Великобритании в РФ Дейни Долакия.
"Я глубоко опечалена произошедшей сегодня авиакатастрофой под Тындой. Выражаю искренние соболезнования семьям и близким всех погибшим", – цитирует ее телеграм-канал посольства Великобритании в Москве.
Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", летевший по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, разбился в 15 километрах от места назначения. На борту находились 6 человек экипажа и 43 пассажира, включая пятерых детей. В авиакатастрофе никто не выжил.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Среди версий крушения фигурируют техническая неисправность и человеческий фактор. В регионе объявлен трехдневный траур.