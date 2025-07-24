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24 июля, 15:25

Происшествия

Траур объявлен в Амурской области после крушения самолета Ан-24

Фото: телеграм-канал Mash

Губернатор Амурской области Василий Орлов объявил траур в связи с крушением самолета Ан-24. В период с 25 по 27 июля на всех территориях региона будут приспущены флаги, написал он в своем телеграм-канале.

"С прискорбием сообщаю: в авиакатастрофе Ан-24 в Тындинском округе, по предварительным данным, выживших нет. Спасатели дошли до места крушения", – написал Орлов.

Глава региона уточнил, что трагедия забрала 48 жизней. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Самолет Ан-24 потерпел крушение 24 июля. Сначала он пропал с радаров и перестал выходить на связь во время следования из Хабаровска в Благовещенск и Тынду. Позже обломки лайнера нашли в труднодоступной местности в 15 километрах от Тынды.

В связи с произошедшим в регионе ввели режим региональной чрезвычайной ситуации. Для координации работы по ликвидации последствий был сформирован оперативный штаб.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. В числе основных версий случившегося названы техническая неисправность и человеческий фактор.

В правительстве создали комиссию по ликвидации последствий крушения Ан-24 в Тынде

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Сюжет: Крушение Ан-24 под Тындой
происшествиятранспортрегионы

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