24 июля, 15:25Происшествия
Траур объявлен в Амурской области после крушения самолета Ан-24
Фото: телеграм-канал Mash
Губернатор Амурской области Василий Орлов объявил траур в связи с крушением самолета Ан-24. В период с 25 по 27 июля на всех территориях региона будут приспущены флаги, написал он в своем телеграм-канале.
"С прискорбием сообщаю: в авиакатастрофе Ан-24 в Тындинском округе, по предварительным данным, выживших нет. Спасатели дошли до места крушения", – написал Орлов.
Глава региона уточнил, что трагедия забрала 48 жизней. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.
Самолет Ан-24 потерпел крушение 24 июля. Сначала он пропал с радаров и перестал выходить на связь во время следования из Хабаровска в Благовещенск и Тынду. Позже обломки лайнера нашли в труднодоступной местности в 15 километрах от Тынды.
В связи с произошедшим в регионе ввели режим региональной чрезвычайной ситуации. Для координации работы по ликвидации последствий был сформирован оперативный штаб.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело. В числе основных версий случившегося названы техническая неисправность и человеческий фактор.
В правительстве создали комиссию по ликвидации последствий крушения Ан-24 в Тынде