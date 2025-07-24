Режим ЧС введен в Амурской области после крушения Ан-24

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Режим региональной чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен в Амурской области после крушения самолета Ан-24, заявил губернатор региона Василий Орлов в своем телеграм-канале.

По его словам, для координации работы по ликвидации последствий случившегося создан оперативный штаб, который будет работать круглосуточно. Орлов также выразил соболезнования родственникам и добавил, что вся необходимая помощь им будет оказана.

В свою очередь, пресс-служба МЧС РФ заявила, что в настоящее время спасатели обследуют место крушения самолета и проводят поисковые работы. Всего привлечены 149 специалистов и 21 единица техники. По предварительным данным, никто не выжил.

Правительство Приамурья добавило, что место крушения Ан-24 находится в труднодоступной местности, дорог к нему нет, поэтому к месту ЧП прорубают просеку. Специалисты добираются на технике высокой проходимости. Для организации доступа намерены использовать вертолет.

Самолет Ан-24, принадлежащий авиакомпании "Ангара", пропал с радаров и перестал выходить на связь 24 июля во время следования из Хабаровска в Благовещенск и Тынду. После произошедшего была организована поисково-спасательная операция, в рамках которой обломки лайнера нашли в труднодоступной местности в 15 километрах от Тынды. На борту находились 6 членов экипажа и 43 пассажира, включая 5 детей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Среди версий крушения фигурируют техническая неисправность и человеческий фактор.

Российское правительство пообещало оказать поддержку родственникам погибших. Председатель кабмина Михаил Мишустин сформировал комиссию для ликвидации последствий крушения лайнера. Ее главой назначен министр транспорта Андрей Никитин.

