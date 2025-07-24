Женщина в последний момент отказалась лететь на разбившемся в Приамурье Ан-24

Фото: телеграм-канал "Представитель Росавиации"

Женщина, которая числилась в списках пассажиров на борту упавшего в Амурской области Ан-24, в последний момент отказалась лететь. Об этом она рассказала в беседе с газетой "Известия".

"Внучка заболела, я вернулась обратно домой. Решила не лететь, а быть с детьми", – поделилась она.

Собеседница журналистов также указала, что сейчас направляется в Тынду на поезде.

Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", летевший из Хабаровска в Благовещенск и Тынду, разбился в труднодоступной местности в 15 километрах от места назначения. На борту находились 49 человек, включая 6 членов экипажа. По предварительным данным, никто не выжил.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех лиц. Среди версий крушения фигурируют техническая неисправность и человеческий фактор.

О произошедшем уже проинформирован Владимир Путин. Семьям погибших окажут поддержку и предоставят всю необходимую помощь.

