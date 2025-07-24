Родственникам погибших при крушении самолета Ан-24 окажут поддержку

Фото: РИА Новости/пресс-служба Росавиации

Родственникам погибших в авиакатастрофе самолета Ан-24 в Амурской области окажут поддержку, сообщили в пресс-службе российского правительства.

Семьям жертв также предоставят всю необходимую помощь. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сформировал комиссию для ликвидации последствий крушения лайнера. Ее главой назначен министр транспорта Андрей Никитин.

Кроме того, в состав комиссии вошли глава Росавиации Дмитрий Ядров, руководитель Ространснадзора Виктор Гулин, первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова, замглавы МЧС Виктор Яцуценко, замглавы Минздрава Андрей Плутницкий, губернатор Амурской области Василий Орлов, а также представители Минвостокразвития, Минтруда, МВД, Роструда.

Согласно поручению Мишустина, Никитин и Ядров в ближайшее время отправятся к месту катастрофы. В свою очередь, Росавиация займется организацией доставки родственников погибших пассажиров в Тынду рейсами российских авиакомпаний.

Владимир Путин также был проинформирован о произошедшем, сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков, добавив, что президент будет получать информацию от всех оперативных служб.

Еще одна комиссия, направленная на расследование данного инцидента, была сформирована Межгосударственным авиационным комитетом (МАК), уточнили на сайте ведомства. Она уже начала работу.

В свою очередь, Социальный фонд России (СФР) запустил горячую линию. В организации уточнили, что родственники погибших могут обратиться по номеру 8 (800) 200-11-47.

"Фонд выражает соболезнования семьям и близким погибших и готов оперативно оказать все меры поддержки, осуществляемые фондом: выплаты по страхованию от несчастных случаев, пенсии по случаю потери кормильца, пособие на погребение, пособие по временной нетрудоспособности", – заключили в пресс-службе.

Также источник ТАСС из авиационных служб раскрыл подробности погодных условий, которые наблюдали во время крушения. По словам собеседника агентства, погода в аэропорту Тынды, где разбился Ан-24, была благоприятной для полетов, несмотря на облачность и переменчивость. Он уточнил, что видимость достигала 10 километров, а порывы ветра не превышали 2 метров в секунду, также шел небольшой дождь.

Самолет Ан-24, принадлежащий авиакомпании "Ангара", пропал с радаров и перестал выходить на связь в четверг, 24 июля, во время следования из Хабаровска в Благовещенск и Тынду. Была организована поисково-спасательная операция, в рамках которой обломки лайнера нашли в труднодоступной местности в 15 километрах от Тынды.

В момент ЧП на борту находились 6 членов экипажа и 43 пассажира, включая 5 детей. По последним данным, выживших найти не удалось, однако спасатели не исключают вероятности их обнаружения при осмотре места с земли.

По факту катастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. В числе версий крушения рассматриваются техническая неисправность и человеческий фактор.

