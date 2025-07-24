Найдено место крушения пропавшего в Амурской области пассажирского Ан-24

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Найдено место крушения пропавшего в Амурской области пассажирского самолета Ан-24, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Вертолет Ми-8 Росавиации обнаружил горящий фюзеляж самолета", – говорится в сообщении.

Спасатели уже следуют к месту происшествия.

В свою очередь, источник в экстренных службах заявил РИА Новости, что самолет найден в труднодоступной местности на склоне горы в 15 километрах от Тынды.

По предварительным данным, выживших в авиакатастрофе нет. В качестве одной из версий крушения рассматривается ошибка экипажа при заходе на посадку при плохой видимости.

В настоящее время на базе ГУ МЧС России по Амурской области работает телефон горячей линии 8 (4162) 53-99-99.

Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, пропал с радаров в четверг, 24 июля. На борту находились 6 членов экипажа и 43 пассажира, включая 5 детей.

По факту пропажи самолета возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех лиц. Выяснением причин инцидента занялась транспортная прокуратура.

