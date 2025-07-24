Пятеро сотрудников РЖД погибли при крушении Ан-24 под Тындой

Фото: телеграм-канал "Представитель Росавиации"

Пятеро сотрудников "Российских железных дорог" (РЖД) погибли при крушении самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании.

В служебную командировку этим бортом направлялись два сотрудника РЖД, еще один летел в отпуск с семьей. Также из отпуска в Тынду возвращались супруги-врачи ЧУЗ "РЖД-Медицина".

"Искренне соболезнуем родным и близким погибших. Это невосполнимая потеря для всех нас. РЖД окажет семьям погибших материальную помощь", – говорится в сообщении.

Самолет Ан-24 маршрутом Хабаровск – Благовещенск – Тында потерпел крушение 24 июля. На его борту находились 49 человек, включая 6 членов экипажа. По предварительным данным, никто не выжил.

В Амурской области в связи с крушением ввели режим региональной чрезвычайной ситуации (ЧС). Для координации работы по ликвидации последствий случившегося создан оперативный штаб.

По факту авикатастрофы возбуждено уголовное дело. В числе основных версий случившегося названы техническая неисправность и человеческий фактор.

О произошедшем уже проинформирован Владимир Путин. Семьям погибших окажут поддержку и предоставят всю необходимую помощь.