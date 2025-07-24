СК показал новые кадры с места крушения Ан-24 в Амурской области

Следственный комитет РФ в своем телеграм-канале показал новые кадры с места крушения самолета Ан-24 в Амурской области.

На видео заметны обломки воздушного судна в лесной местности. Некоторые из них дымятся и горят.

Лайнер, следовавший по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, потерпел крушение 24 июля. Изначально он пропал с радаров и перестал выходить на связь, а после обломки самолета обнаружили в 15 километрах от Тынды.

На борту воздушного судна летели 48 человек. Никто из них не выжил, уточнили в СК. В связи с этим в Амурской области объявлен трехдневный траур.

Соболезнования родным и близким погибших выразил Владимир Путин. Семьям жертв катастрофы из Хабаровского края выплатят по 1 миллиону рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В числе основных версий случившегося названы техническая неисправность и человеческий фактор.