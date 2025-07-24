Семьям погибших при крушении Ан-24 жителей Хабаровского края выплатят по 1 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Дальневосточная транспортная прокуратура"

Семьям погибших при крушении самолета Ан-24 жителей Хабаровского края выплатят по 1 миллиону рублей. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Дмитрий Демешин.

Он уточнил, что в регионе был объявлен трехдневный траур, а по всему региону приспустят флаги. Для оперативного оказании поддержки семьям жертв трагедии был сформирован краевой штаб.

"Завтра в Тынду по моему поручению выезжает министр транспорта и дорожного хозяйства края Константин Кравцов для принятия решений на месте. Также туда направился вертолет с группой хабаровских спасателей", – указал губернатор.

Демешин также пообещал оказать содействие и оплатить проезд родственникам погибших, которые хотят выехать на место крушения борта.

В свою очередь, глава Минтранса Андрей Никитин потребовал довести все необходимые выплаты до родственников пассажиров и экипажа самолета. Он призвал сосредоточиться на оказании им всесторонней поддержки, в том числе обеспечения возможности прибыть к месту трагедии, направления страховых и социальных выплат и получения медицинской и психологической помощи.

"Все эти меры должны приниматься максимально оперативно", – цитирует Никитина пресс-служба ведомства.

Самолет Ан-24 потерпел крушение 24 июля. Сначала он пропал с радаров и перестал выходить на связь во время следования из Хабаровска в Благовещенск и Тынду. Позже обломки лайнера нашли в труднодоступной местности в 15 километрах от Тынды.

По информации губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту самолета находились 48 человек. Как уточнили в СК РФ, никто из них не выжил. После произошедшего в Амурской области объявили трехдневный траур.

По факту трагедии заведено уголовное дело. В числе основных версий случившегося названы техническая неисправность и человеческий фактор.