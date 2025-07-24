Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-24

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Владимир Путин выразил слова искреннего сочувствия и соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом президент России сказал на совещании по теме развития подводного военно-морского флота.

Авиакатастрофа произошла 24 июля. Воздушное судно сначала пропало с радаров и перестало выходить на связь во время следования по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Позднее обломки самолета были найдены в труднодоступной местности в 15 километрах от Тынды.

На борту лайнера находились 48 человек, уточнял губернатор Амурской области Василий Орлов. По данным Следственного комитета, никто из них не выжил. В связи с этим в Амурской области объявлен трехдневный траур.

Семьям погибших жителей Хабаровского края выплатят по 1 миллиону рублей. Родные и близкие жертв могут обратиться в краевой штаб для получения поддержки.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту случившегося. В числе основных версий случившегося названы техническая неисправность и человеческий фактор.